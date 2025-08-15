Logo R7.com
Cidade Alerta

Polícia acredita que Hytalo Santos e companheiro iam fugir do país antes de serem presos

Influenciador e o marido são suspeitos de tráfico humano e exploração sexual

Cidade Alerta|Do R7

O influenciador Hytalo Santos pode ser transferido a qualquer momento. Ele e o marido, Israel, foram presos em São Paulo em uma casa de luxo. O casal foi levado para a sede do DEIC sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de adultização de crianças e adolescentes. A polícia acredita que Hytalo e Israel estavam prontos para fugir do país antes de serem presos.

