Polícia acredita que Hytalo Santos e companheiro iam fugir do país antes de serem presos

O influenciador Hytalo Santos pode ser transferido a qualquer momento. Ele e o marido, Israel, foram presos em São Paulo em uma casa de luxo. O casal foi levado para a sede do DEIC sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de adultização de crianças e adolescentes. A polícia acredita que Hytalo e Israel estavam prontos para fugir do país antes de serem presos.



