Polícia de Guarulhos (SP) troca tiros com criminosos que fizeram família refém

Durante um patrulhamento em Guarulhos, na Grande São Paulo, a polícia identificou um carro branco com quatro homens que correspondia às características do veículo usado por criminosos em um assalto na semana anterior, onde uma família foi mantida refém por horas. Ao ordenarem a parada do veículo, os suspeitos não obedeceram e reagiram. Três suspeitos morreram no local durante uma troca de tiros, e um foi socorrido para o hospital. As investigações confirmaram que eles eram os mesmos criminosos flagrados por câmeras de segurança durante o assalto. Horas depois, em represália à morte dos assaltantes, cerca de 20 suspeitos incendiaram um ônibus na região.



