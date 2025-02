Polícia de São Paulo prende 'Dona Maria', criminosa apontada como sócia do PCC

Jasiane Teixeira, de 37 anos, tem na conta mais de 100 mortes por envolvimento com o crime organizado. Essa não é a primeira vez que ela é colocada atrás das grades. Isso porque ela é conhecida como "Dona Maria", a rainha de copas do baralho do crime. Depois da morte do marido, o chefão de uma facção da Bahia, ela assumiu os negócios da família e expandiu. Fechou parceria com o PCC e se mudou para São Paulo. Ela usava aeronaves para fazer o transporte da droga sem passar pela fiscalização nas rodovias, mas dessa vez, não conseguiu escapar do rastro da polícia e foi presa em casa.