Polícia de São Paulo resgata jovem peruana sequestrada por líder do tráfico internacional de drogas

A polícia civil libertou uma jovem peruana de 22 anos que foi mantida em cárcere privado em São Paulo. Durante 18 horas, ela sofreu tortura psicológica. A vítima conseguiu enviar a localização do cativeiro à família, permitindo o resgate. O sequestrador é líder de uma quadrilha no Peru e ameaçou a família da jovem. As autoridades peruanas buscam a prisão dos envolvidos nessa facção criminosa, conhecida por seus crimes violentos no Peru.