Polícia descobre esquema que aliciava garotas de programa; uma delas morreu

A polícia desmantelou um esquema criminoso que aliciava jovens com falsas promessas de vida luxuosa para explorá-las sexualmente em boates. Os locais eram controlados pelo chefe da quadrilha, Adriano Tributini, conhecido como "Teco", que foi preso junto a outros dois suspeitos. Drogas, uma arma e cadernos de contabilidade foram apreendidos. Investigações revelaram que as vítimas eram ameaçadas e perseguidas. O caso ganhou repercussão após a morte de uma das garotas e a overdose de uma adolescente de 14 anos.



