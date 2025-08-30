Logo R7.com
Cidade Alerta

Polícia encontra corpo enterrado no quintal de uma casa no interior de São Paulo

Manoel confessou o crime após ficar impune por mais de um ano

Cidade Alerta|Do R7

Equipes da polícia técnica descobriram um corpo enterrado no quintal de uma casa no interior de São Paulo. A polícia começou a suspeitar que o corpo poderia ser de uma mulher desaparecida desde janeiro do ano passado. Após identificação, os policiais reconheceram o corpo de Michele. De acordo com as investigações, Manoel, marido da vítima, foi o responsável pelo crime. O homem ficou um ano e meio impune e confessou que matou Michele após discussão entre eles.

