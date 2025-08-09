Logo R7.com
Cidade Alerta

Polícia identifica possíveis suspeitos de chacina na divisa entre o Amapá e o Pará

Garimpeiros foram mortos em possível confusão com assaltantes; há apenas um sobrevivente.

Cidade Alerta|Do R7

A polícia continua a caçada pelos autores da chacina que teve como vítimas oito garimpeiros na divisa entre o Amapá e o Pará. As investigações já teriam identificado os possíveis suspeitos, que estão escondidos na mata. As vítimas teriam sido confundidas com assaltantes de garimpos ilegais na região. Um único sobrevivente tem ajudado a polícia na investigação. Ele é esse homem que aparece sendo resgatado de dentro de um rio. Os carros usados pelas vítimas, que não tinham nenhum envolvimento com crimes, foram queimados.

