Polícia intensifica investigações na zona sul de São Paulo após morte de três pessoas em 48 horas
Imagens mostram motociclistas circulando pelo bairro, e a polícia trabalha para confirmar se se trata dos suspeitos de cometerem os crimes
A polícia intensificou as investigações na zona sul de São Paulo após 48 horas de ataques que resultaram na morte de três pessoas e ferimentos a outras duas no Capão Redondo. Entre as vítimas está Gabriel, de 26 anos, que foi baleado ao chegar de moto a uma adega para encontrar amigos. As autoridades apuram se a morte dele está relacionada a outro ataque que deixou dois homens mortos e um ferido. Imagens de câmeras de segurança mostram motociclistas circulando pelo bairro, e a polícia trabalha para confirmar se se trata dos mesmos criminosos.
