Polícia investiga morte de marceneiro atingido por seis tiros após briga em balada em São Paulo

O marceneiro Dênis dos Santos Sampaio, de 37 anos, foi morto com seis tiros em São Paulo. Ele saiu para se divertir com a namorada, Letícia dos Santos, e o amigo, Osmi Ribeiro, em uma balada. Em um determinado momento, câmeras de segurança registraram Osmi derrubando bebida na mesa ao lado e o dono do bar e um segurança pediram para que os três se retirassem do local. Durante o trajeto para casa, o carro de Dênis parou em uma esquina e, minutos depois, um outro carro apareceu. Uma confusão começou e tiros foram disparados, atingindo o marceneiro. Agora, os parentes querem entender se Dênis foi morto por conta da briga na balada ou por outro motivo.



