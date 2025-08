Polícia prende bandido do Comando Vermelho que matou por engano três homens em amigo oculto

A polícia prendeu um dos suspeitos de matar três homens que participavam de um amigo oculto no fim do ano passado. As vítimas foram mortas por engano em Nova Iguaçu (RJ). Elas ocupavam uma mesa onde, momentos antes, estavam milicianos. Eles seriam os verdadeiros alvos dos atiradores. Luiz Felipe, o "Parazinho", foi reconhecido nas imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que o crime foi cometido. Além dos três mortos, outros dois inocentes ficaram feridos no ataque.



