Polícia prende matador de facção conhecido como ‘Shrek’ no Espírito Santo

A polícia prendeu um matador de facção conhecido como 'Shrek' em Serra, no Espírito Santo. Cristiano Pereira de Sousa, de 34 anos, usava falsos uniformes da Polícia Civil para ir atrás de rivais do tráfico. Vizinhos ligaram para a polícia dizendo que viram o suspeito armado na janela de casa. Ele, na verdade, tinha acabado de matar dois desafetos e estava de campana na própria casa. Os falsos uniformes foram apreendidos junto com uma pistola e munições.