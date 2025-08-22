Polícia procura jovem desaparecida após festa no Rio de Janeiro; ela esteve com homem misterioso

A Polícia do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de Tainá Souza de Mello, de 28 anos, vista pela última vez após sair de uma festa. No último contato com a família, a jovem fez uma chamada de vídeo para a filha de 11 anos, avisando que iria buscá-la na casa da avó, mas não apareceu. Durante a ligação, um homem desconhecido surgiu nas imagens e afirmou que “cuidaria” de Tainá. Desde então, a família não teve mais notícias. Uma nova gravação mostra a jovem dançando com um homem ainda não identificado, que pode ser o mesmo visto pela filha. O caso segue em investigação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!