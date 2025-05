Policiais fingem ser usuários de drogas e flagram criminosos em casa-bomba no interior de São Paulo

O Cidade Alerta acompanhou uma operação no interior de São Paulo na guerra contra o tráfico de drogas. Agentes em uma viatura descaracterizada fingiram ser usuários de drogas, pararam o carro e disseram que queriam comprar entorpecentes. Um homem apareceu e logo ofereceu a droga. Os policiais ainda conseguiram fazer com que esse criminoso entregasse a "casa-bomba", onde mais entorpecentes poderiam estar escondidos. Para a surpresa dos agentes, outros três suspeitos foram encontrados no local e levados para a delegacia. Acompanhe!



