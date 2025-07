Policiais reconhecem foragido por feminicídio em vídeo publicado na internet

Policiais de uma cidade no interior de Pernambuco reconheceram um homem que era foragido da Justiça através de um vídeo publicado na internet em que ele aparece. Nas imagens, Reginaldo, principal suspeito de um crime de feminicídio em uma cidade vizinha, aparece conversando com feirantes. Ele matou a sua esposa, Solange, em 2022, e fugiu da polícia. O vídeo em que ele foi identificado faz parte de uma divulgação de comerciantes e produtos da feira. Os policiais realizaram uma campanha na feira e conseguiram prender o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!