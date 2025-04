Policial militar morre após trocar tiros com agentes do GATE durante briga com a esposa em SP

O policial militar Rogério, de 34 anos, morreu após trocar tiros com policiais do GATE no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Ele discutiu com a esposa e ligou para o 190 dizendo que iria tirar a própria vida. Policiais militares foram até o local e arrombaram a porta do apartamento. Eles encontraram Rogério sentado em uma cadeira, na varanda do local, apontando uma arma para os agentes. O homem atirou contra os policiais, que recuaram. O GATE foi acionado e uma negociação começou, mas Rogério atirou novamente contra os policiais. Os agentes do GATE revidaram e atingiram Rogério, que não resistiu. Outros quatro policiais ficaram feridos durante o confronto.



