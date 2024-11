População faz buscas por Sara Gabrielly, jovem de 18 anos arrastada por enxurrada em Campinas (SP)

O Cidade Alerta acompanha de perto as buscas por Sara Gabrielly, a jovem de 18 anos que foi arrastada por uma enxurrada, na cidade de Campinas (SP), na última quinta-feira (24). Imagens mostram o momento em que Sara é levada pela força da água. No local onde as buscas estão concentradas, a repórter Grace Abdou traz os detalhes do caso.