Preso por envolvimento no desaparecimento de jovem revela que irmã dela tem participação no crime

Marina Sofia Menezes Ventura, de 13 anos, receberia o dinheiro de uma herança deixada pelo pai morto, mas só receberia a quantia quando fosse maior de idade. Tentando adiantar o recebimento desse dinheiro, a irmã da adolescente teria planejado o sequestro e assassinato da menina em Diamantino, no Mato Grosso. Ela e o namorado foram presos, mas ainda não confessaram o que realmente aconteceu com Marina. As buscas pelo corpo permanecem.