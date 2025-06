‘Rei da ração’ é encontrado morto dentro de casa com marcas de tiros em Ribeirão Pires (SP)

Edilson, de 56 anos, conhecido como o “rei da ração”, foi encontrado morto com marcas de tiro dentro da própria casa em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. Ele era dono de uma loja que vende produtos agrícolas e, apesar de ganhar muito dinheiro, levava uma vida sem ostentação. Edilson era muito reservado, evitava bancos e preferia guardar o dinheiro em casa. Poucas pessoas sabiam desse hábito. Um dia, ele não apareceu para trabalhar e os funcionários foram até a casa dele, onde o encontraram morto e com o imóvel revirado. A polícia investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!