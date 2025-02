‘Se eu não aparecer, avisa a polícia’, disse mulher antes de desaparecer após ameaças do ex-marido

Beatriz, de 38 anos, saiu de casa, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, para ir a uma entrevista de emprego e nunca mais foi vista. Antes, ela disse para a mãe: 'se eu não aparecer, avisa a polícia’. Para a família, o ex-marido é o principal suspeito do sumiço. Beatriz era casada com José Carlos, mas terminou o relacionamento de 10 anos ao descobrir uma traição. No dia do desaparecimento, José Carlos postou nas redes sociais sobre o sumiço da ex-esposa. Pouco depois, ele publicou que ela havia sido encontrada, mas, até agora, Beatriz não apareceu. A família também descobriu que ela já havia registrado 10 boletins de ocorrência por agressão contra o ex-marido, que não aceitava o fim do casamento.