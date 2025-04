Segundo encontro do evento mundial ‘A Família ao Pé da Cruz’ acontece nesta sexta-feira (18)

O Mercado Livre Arena Pacaembu (SP) foi palco do segundo grande encontro do evento mundial 'A Família ao Pé da Cruz' nesta Sexta-feira da Paixão (18). O primeiro ocorreu logo pela manhã. A celebração foi realizada também em todos os templos da Igreja Universal do Brasil e do mundo. O Bispo Edir Macedo esteve no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e também em São Paulo.



