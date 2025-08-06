Sucesso Roubado: Ator brasileiro que atuou em Hollywood e perdeu tudo faz revelações sobre família

O ator brasileiro Sérgio Kato, que já atuou em produções internacionais como "Braddock 2" com Chuck Norris, "Esquadrão Suicida" e "Planeta dos Macacos", hoje vive uma realidade completamente diferente no interior de Minas Gerais. Após anos de sucesso em Hollywood e participações em filmes como "Beth Balanço" e "Abelhas: Ataque Mortal", Kato perdeu tudo por causa do vício em jogos de cassino. Em entrevista, Sérgio também revelou quem é seu irmão famoso: um ex-jogador de futebol, campeão do mundo e ídolo de uma torcida tricolor. Os dois perderam o contato há anos. Recuperado, o ator está em São Paulo e sonha em retomar a carreira. Ele também comentou os bastidores de Hollywood e respondeu se realmente teve um relacionamento com a atriz Brooke Shields.



