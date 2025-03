Suspeita de atropelar duas mulheres em Embu das Artes (SP) se entrega à polícia

A suspeita de atropelar duas mulheres em Embu das Artes (SP) acaba de se entregar à polícia. O carro também foi entregue. Ela alega que o atropelamento foi acidental e que não teve a intenção de atingir as mulheres. A suspeita fugiu do local sem prestar socorro. As vítimas foram socorridas e uma delas segue internada em estado grave.



