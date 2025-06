Suspeito confessa que jovem que saiu de casa para vender boné em São Paulo foi morto por engano

Um homem foi preso após confessar o assassinato de João Vitor, de 27 anos, em São Paulo. O jovem saiu de casa para vender um boné que tinha negociado pela internet. No meio do caminho, ele encontrou um amigo, que falou para eles passarem em um baile funk. Os dois foram para a festa, até que João Vitor foi confundido com outro rapaz que tinha arrumado uma confusão minutos antes e foi morto a tiros. Genildo, o suspeito, já tem duas passagens por roubo e, agora, por homicídio.



