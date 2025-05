Suspeito de envolvimento na morte de jovem brasileira no Japão é preso

Amanda Borges, uma brasileira de 30 anos, foi encontrada morta em um apartamento incendiado no Japão. Ela estava no país para assistir à Fórmula 1, em Suzuka. A polícia prendeu um homem de 31 anos do Sri Lanka, suspeito do crime, que não pediu ajuda durante o incêndio. Amanda mostrou estar encantada com o Japão em vídeos nas redes sociais e destacou a segurança do país. A causa da morte pode estar relacionada à inalação de fumaça. Os pertences dela, no entanto, foram roubados. A polícia ainda investiga as circunstâncias do caso.



