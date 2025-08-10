Logo R7.com
Cidade Alerta

Suspeito de roubar arma de policial baleado em Paraisópolis (SP) é preso

A arma do PM ainda estava em posse do suspeito

Cidade Alerta|Do R7

A Polícia Civil encontrou Gabriel, suspeito de roubar a arma do cabo Santana durante um confronto na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O policial foi baleado no pescoço durante uma abordagem. Após 30 horas, Gabriel foi capturado com a arma ainda em sua posse, e levado ao DEIC. A polícia segue buscando o atirador que disparou contra o PM.

