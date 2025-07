Técnica em enfermagem de 21 anos desaparece após pegar ônibus para voltar para casa do trabalho

Meriele de Oliveira, técnica em enfermagem de 21 anos, está desaparecida há uma semana em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela foi vista pela última vez após sair do trabalho, quando embarcou em um ônibus rumo ao Largo do Taboão, onde pegaria outra condução para casa, mas nunca chegou. Meriele cuidava do pai, que enfrenta um câncer, e trabalhava em uma instituição voltada a pessoas com deficiência intelectual e autismo. O celular dela foi localizado por radares da polícia em uma região da cidade, e buscas estão sendo feitas com base em uma denúncia.



