Técnico em enfermagem é morto em acidente de trânsito em SP; motorista não parou para socorrê-lo

O técnico em enfermagem Júlio César Aparecido Marcelino, de 29 anos, voltava do trabalho quando acabou se envolvendo em um acidente de trânsito, em São Paulo. Ele estava pilotando sua moto quando foi atingido e atropelado por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro. A moto de Júlio e ele ficaram caídos na via, o que ocasionou outros dois acidentes de trânsito. Júlio não resistiu e morreu. O motorista que o atropelou foi localizado minutos depois. Em depoimento, ele admitiu ter sentido o impacto, mas afirmou que não parou por acreditar ter atingido um animal ou uma pedra. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas autorizou a coleta de sangue e foi preso em flagrante.



