Tia é morta por sobrinho após tentar apartar briga entre ele e a esposa na zona leste de São Paulo

Maria do Carmo foi morta pelo próprio sobrinho na Sapopemba, na zona leste de São Paulo, ao tentar apartar uma briga dele com a esposa. Dênis e a companheira estavam discutindo de madrugada e o bate-boca passou para agressão física do rapaz contra a mulher. A tia dele morava nos fundos da casa e acordou com o barulho. Enquanto ela tentava acalmar o sobrinho, ele pegou uma faca que guardava na gaveta do quarto e atacou a própria tia. Na sequência, fugiu e não foi mais visto. Maria do Carmo chegou a ser atendida em um hospital da região, mas não resistiu. A polícia agora faz buscas por Dênis.



