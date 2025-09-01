Trabalhador de construção civil é encontrado morto a facadas dentro do próprio alojamento

Um trabalhador de construção civil foi encontrado morto a facadas dentro do alojamento onde morava, na zona leste de São Paulo. A vítima, identificada como Cimar, vivia no local havia mais de dez anos, após ter recebido autorização do dono da obra embargada para permanecer no imóvel. Segundo amigos e familiares, ele era respeitado na comunidade e costumava ajudar outros trabalhadores sem moradia.



O principal suspeito é um colega conhecido como “Bahia”, que havia sido acolhido por Cimar e chegou a ter acesso ao celular e às contas bancárias dele, já que a vítima era analfabeta. Após o crime, o celular, os cartões e uma quantia em dinheiro não foram encontrados, e roupas atribuídas a “Bahia” foram achadas ao lado da faca usada no assassinato. A polícia ainda colhe depoimentos antes de decidir se pedirá a prisão do suspeito.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!