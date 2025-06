Traficante do Comando Vermelho é morto durante guerra entre facções

Um traficante de 19 anos foi morto durante guerra entre facções. Caio da Silva Onorato, conhecido como Caioba, era considerado como um dos maiores guerrilheiros do Comando Vermelho. Colegas da facção ainda obrigaram um motorista por aplicativo a levar o traficante a uma unidade de pronto atendimento, mas ele já chegou sem vida no local. Integrantes da facção rival comemoraram a morte de Caioba.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!