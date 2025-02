Traficante do PCC usa família como escudo durante prisão em São Paulo

Jodevson Novais dos Santos, traficante do PCC conhecido como 'Pica-Pau, foi preso em sua casa em São Paulo. Durante a abordagem policial, ele usou a esposa e o filho bebê como escudo humano na tentativa de escapar. Pica-Pau é um membro de alto escalão do PCC e estava foragido há quatro anos, coordenando o tráfico de drogas no nordeste do país e participando de homicídios no tribunal do crime.