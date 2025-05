Três pessoas são mantidas reféns dentro de mercado na Bahia; BOPE faz negociações com criminosos

Três pessoas estão sendo mantidas em cárcere privado na Bahia após criminosos renderem um grupo durante uma troca de tiros com a polícia. A ação ocorreu durante uma operação policial na região, quando os agentes foram surpreendidos pelos suspeitos. Quatro pessoas chegaram a ser feitas reféns, mas uma delas já foi liberada. Ainda não há confirmação sobre o número exato de criminosos envolvidos. As forças de segurança seguem no local negociando a libertação dos demais reféns. A situação está em andamento.



