Triângulo amoroso e morte: polícia busca três suspeito de carbonizarem jovem por ciúmes

Polícia faz buscas por três pessoas que mataram uma jovem de 21 anos, em Jaú, no interior de São Paulo. O motivo do crime, segundo as investigações, seria o ciúme causado por um triângulo amoroso entre vítima e autores. Daiane era mãe de quatro filhos e foi espancada até perder os sentidos. Os assassinos a enrolaram em um saco e levaram para um local abandonado, onde atearam fogo nela, que ainda estava viva. Segundo as investigações, o crime foi cometido por três pessoas que estão foragidas.