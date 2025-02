Uma turista morreu nesta quarta-feira (5) após o teto de uma igreja desabar no centro histórico de Salvador (BA), próximo ao Pelourinho. A vítima é uma mulher de 26 anos que visitava a cidade. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente e foram socorridas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão no local, um famoso ponto turístico da capital baiana.