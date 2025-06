Tutor de pitbull sem focinheira ataca homem em bar após reclamação

Uma discussão por causa de um cachorro quase acabou em morte Águas Lindas de Goiás (GO). O tutor de um pitbull não gostou de ouvir um homem reclamar que o cão estava sem a focinheira em um bar. O responsável pelo animal saiu do local prometendo voltar logo, e ele cumpriu o que disse. Além de retornar com o cachorro sem a focinheira, o tutor ainda se armou com uma faca. A vítima tentou se defender usando uma mesa, mas acabou caindo no chão e foi atingida por vários golpes. Ela foi levada em estado grave para um hospital.



