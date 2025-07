'Uma brutalidade sem fim', diz pai de Nicolly, jovem de 15 anos esquartejada por adolescentes

O Cidade Alerta conversou com o pai da Nicolly, a jovem de 15 anos que foi esquartejada pelo namorado e por uma menina em Hortolândia (SP). Vinícius tinha planejado que a filha passasse as férias com ele, mas ela acabou dando prioridade em passar um tempo com o suspeito. Ele foi ao IML reconhecer o corpo de Nicolly e relatou a experiência: “Foi uma covardia, uma brutalidade sem fim. Estou arrasado”.



