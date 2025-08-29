Logo R7.com
Veja quem é o motorista acusado de manter socialite em cárcere privado por dez anos

Ele foi localizado e preso em uma das propriedades da vítima

Cidade Alerta

O motorista José Marcos foi preso nesta sexta-feira (29), acusado de manter a socialite Regina Gonçalves, conhecida como “Rainha do Baralho”, em cárcere privado por cerca de dez anos. Herdeira de uma fortuna estimada em R$ 3 bilhões, fruto de uma fábrica de baralhos, Regina vivia em um apartamento no Edifício Chopin, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro.

A defesa de José Marcos afirma que ele não a mantinha em cárcere, mas que os dois eram casados. Para sustentar a versão, ele apresentou fotos e vídeos em que aparece ao lado da empresária em passeios, almoços, viagens e eventos. O motorista foi localizado e preso em uma das propriedades de Regina. Com a prisão, a socialite deve reassumir o controle de seus bens.

