Vítima fatal do desabamento de teto de igreja na Bahia é uma turista paulista de 26 anos

O teto de uma igreja no Centro Histórico de Salvador, Bahia, desabou, matando uma turista paulista de 26 anos e deixando cinco feridos. A vítima, identifica como Julia, era de Ribeirão Preto e chegou na cidade na última terça-feira (4), vinda de Morro de São Paulo. Ela estava com amigos no local quando o acidente aconteceu. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas. A igreja, um ponto turístico da cidade, já apresentava problemas estruturais desde 2023.