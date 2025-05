Vizinhas trocam acusações por conta do barulho de portão e provocações pessoais em Guarulhos (SP)

Sidneia, residente de Guarulhos (SP), procurou o Cidade Alerta para relatar um conflito com sua vizinha, Tanira, que já dura dois anos. Segundo ela, o problema começou quando a mulher instalou um portão separando o corredor comum aos dois apartamentos. Sidneia sofre de uma doença degenerativa e tem dificuldades de locomoção. Ela afirma que o barulho constante gerado pelo portão tem sido um incômodo, apesar dos pedidos feitos à vizinha para que o ruído fosse reduzido. Ela registrou vários vídeos, alegando que Tanira e sua família têm feito provocações, como música alta e até o filho pequeno batendo bola no corredor. Em resposta, Tanira nega as acusações e afirma ser vítima de perseguições da vizinha, citando ainda uma suposta ameaça feita à sua filha adolescente. Acompanhe!



