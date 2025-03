Vizinho mata pai e fere filho a tiros durante discussão em frente à casa em São Paulo

Ryan Matheus Pereira da Silva, de 21 anos, foi baleado no abdômen, e seu pai, André Santos, de 43 anos, morto com um tiro na cabeça durante uma discussão com o vizinho, conhecido como Galego, em frente à casa da família em São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento em que Ryan limpava o terreno do pai, quando Galego apareceu e iniciou uma briga. A esposa de Ryan tentou intervir, mas o vizinho atirou contra ambos. André morreu no local e Ryan foi socorrido e internado. Segundo familiares, a rivalidade entre os envolvidos já era antiga. Galego fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.