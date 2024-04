Acerto de contas? Homem é assassinado com sete tiros ao chegar na porta de casa no interior de SP A polícia investiga o caso

Um homem foi assassinado com sete tiros dentro do próprio carro no interior de São Paulo. A vítima chegava em casa quando foi executada. A polícia acredita que pode ser um "acerto de contas".