Acerto de contas? Homem misterioso ateia fogo em segurança na zona sul de SP

Câmeras de monitoramento registraram o crime que quase tirou a vida de José. O vigilante foi surpreendido por um homem enquanto trabalhava. Ele fazia a segurança de uma rua de comércio quando o suspeito misterioso se aproxima e joga nele um líquido, que é gasolina. É possível ver que os dois começam uma discussão, e o suspeito gesticula muito, parece estar bem irritado. Em seguida, joga mais gasolina na vítima, o segurança corre e o homem vai atrás. Segundos depois, José já aparece tomado pelas chamas. Ele correu na tentativa de se salvar, e por outro ângulo ele aparece desesperado e só consegue se livrar do fogo porque ficou nu no meio da rua. Ele teve queimaduras por todo o corpo, foi internado e deve passar por cirurgias. Segundo a família, a vítima contou que durante o ataque, o homem disse que eles tinham um acerto de contas do passado, mas José garante que nunca viu o suspeito na vida.