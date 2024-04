Acidente ou assassinato? Motorista de aplicativo é encontrado morto após dias desaparecido

Alto contraste

Foi enterrado hoje (19), em Cotia, na grande São Paulo, o corpo do jovem Michel, de 25 anos. Ele foi encontrado morto em Santos, no litoral paulista, depois de ficar dias desaparecido. A família quer respostas sobre a morte dele. O laudo da polícia sugere afogamento, mas o IML ainda não comprovou a causa da morte. Michel trabalhava na loja da tia, mas fazia bicos como motorista de aplicativo. Ele estava a caminho do trabalho, quando tomou a direção de Santos, no litoral paulista. Ficou sem dar notícias por dias, até que o carro, que era alugado, foi encontrado estacionado, sem sinais de arrombamento. Um dia depois, o corpo foi achado, na orla da praia. A família pede às autoridades que mostrem as imagens de câmeras de segurança para tentar entender por que michel foi até o litoral, já que ele não gostava de praia. Eles também querem descobrir se ele estava com alguém quando chegou a Santos.