Agressão e incêndio: idosa vê genro atacar a filha e impede feminicídio Ela se jogou em cima do homem para impedir que ele esfaqueasse a filha dela

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A coragem de uma mãe de 62 anos salvou a filha do ataque covarde do companheiro em Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Cristiane e Ricardo viviam um relacionamento marcado pela violência. Ela decidiu expulsá-lo de casa, ele disfarçou e pediu o celular dela para fazer uma ligação. Foi então que uma discussão começou e Ricardo passou a agredir Cristiane na frente da mãe dela. Uma das filhas da vítima gravou tudo em vídeo. O homem ainda puxou uma faca, mas dona Silvana, mãe de Cristiane, se jogou em cima dele e consegue impedir a tragédia. Sem conseguir o que queria, Ricardo ainda tentou colocar fogo nos cachorros da família e incendiou a casa, mas como o agressor não fugiu, acabou preso.