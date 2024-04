Aliado de Marcola tem os bens bloqueados e nega ser integrante do PCC Diego Macedo, o 'Brahma', entrou na mira do tesouro dos EUA

Diego Macedo, o ‘Brahma’, é um aliado de Marcola – o líder máximo da maior facção criminosa do país – no esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ele teve seus bens bloqueados e nega ser do PCC, mas entrou na mira do tesouro dos Estados Unidos e teve mais de R$ 1 bilhão bloqueado. A investigação acredita que, mesmo preso, Brahma dava ordens para outros criminosos continuar o esquema. Ele foi preso em 2019 por envolvimento em um roubo a banco, e continua detido no presídio federal de Rondônia.