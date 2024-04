Amigos de jovem encontrado morto em piscina acusam testemunha de mentir para o Cidade Alerta

Alto contraste

Os amigos de Luan, jovem encontrado morto na piscina de uma pousada, quebraram o silêncio e deram suas versões sobre o caso. O Cidade Alerta acompanhou as duas testemunhas, Larissa e Fabrício, até o local da tragédia. Os dois querem ficar frente a frente com a gerente da pousada e esclarecer o que realmente aconteceu naquele dia. De acordo com eles, a gerente mentiu durante a entrevista dada ao Cidade Alerta. As várias perguntas que apareceram ao redor do caso serão respondidas agora.