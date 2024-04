'Armeiro do PCC' chega atirando em bar, mata uma pessoa e deixa duas feridas Ele já com a arma carregada e atirando contra as pessoas que estavam em no local

Um homem que se apresenta como armeiro do chegou atirando contra as pessoas que estavam em um bar, acabou ferido e preso em Cotia, na grande São Paulo. Manoel, conhecido como Mané, chegou já com a arma carregada e atirando contra as pessoas que estavam em no local. Uma delas era Érica, de 51 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras duas pessoas também foram atingidas e continuam internadas. Mané também ficou ferido e está recebendo atendimento antes de ir para a cadeia.