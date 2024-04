Assalto frustrado: criminosos acabam mortos após invadir mansão em bairro nobre de São Paulo

Alto contraste

Criminosos morreram após o grupo invadir uma mansão no bairro Cidade Jardim, área nobre da zona sul de São Paulo. Uma moradora usou um drone para ajudar a polícia a localizar os criminosos que estavam escondidos em uma das casas da região. Assim que encontraram os bandidos, os seguranças da rua cercaram uma residência de alto padrão. Segundo a polícia, um suspeito foi baleado por um segurança antes da chegada dos agentes. O segundo suspeito tentou fugir com um carro que estava na casa quando também foi baleado. O criminoso colidiu contra o portão, ficou preso no veículo e morreu carbonizado após o carro pegar fogo. Com a chegada dos policiais, houve uma troca de tiros e outro suspeito foi baleado e morreu no hospital. A PM ainda tenta confirmar se um quarto suspeito teve envolvimento e fugiu.