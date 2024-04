'Bela e fatal': fotógrafa suspeita de matar o namorado com golpes de faca é presa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A fotógrafa Brenda, de 29 anos, foi presa suspeita de matar o namorado com golpes de faca. Segundo o juiz, a fotógrafa tem uma personalidade agressiva e alterou a cena do crime para dificultar o trabalho da polícia. No dia do crime, o corretor de imóveis Felipe, de 29 anos, terminou o relacionamento de seis meses com a namorada, arrumou as malas e foi para a casa da mãe. Brenda não aceitou o término e foi atrás do namorado, e cometeu o crime, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.