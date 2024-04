Blogueira do PCC: suspeitos de participar na morte da influencer são presos Samya, de 21 anos, teria sido executada pelo tribunal do crime de uma facção rival

Cinco pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento na morte da blogueira Samya, de 21 anos. De acordo com as investigações da polícia, ela teria envolvimento com o tráfico de drogas e também seria integrante do PCC, mas foi condenada pelo tribunal do crime do Bonde dos 40, facção rival na região.